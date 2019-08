Correa, il Milan torna alla carica: cosa serve per l’esito positivo

Il Milan torna forte su Angel Correa. I giochi non sono affatto chiusi, ma prima bisogna fare alcune mosse di mercato

In casa rossonera c’è ancora voglia di arrivare ad Angel Correa. Il giocatore piace molto a Giampaolo e alla dirigenza, tanto che si tornerà alla carica per arrivare all’argentino. Al momento il problema riguarda il prezzo del cartellino: l’Atletico Madrid chiede 50 milioni mentre il Milan ne offre 40.

Per arrivare ad un accordo, i rossoneri devono prima cedere alcuni giocatori. Non bastano infatti i 20 milioni incassati per Cutrone: servono altre entrate per affrontare un colpo così dispendioso economicamente.