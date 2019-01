Cristiano Ronaldo stakanovista: corsa di notte nel deserto a Dubai – VIDEO

Cristiano Ronaldo in vacanza a Dubai, ma mai a riposo: l’attaccante portoghese posta su Instagram il video di un singolare allenamento notturno nel deserto con amici e figlio

Nonostante la pausa di campionato e la maggior parte dei giocatori in vacanza all’estero, la Juventus non si ferma mai: i bianconeri (come tutte le altre squadre di Serie A) avrebbero infatti stabilito un rigido programma di allenamenti per i propri giocatori anche durante la sosta. Non fa eccezione, nemmeno a dirlo, Cristiano Ronaldo, al momento in vacanza col resto della famiglia a Dubai (dove stasera riceverà anche il Globe Soccer Award come miglior giocatore della passata stagione), che ha approfittato ieri della vicinanza di alcuni amici e del figlio, Cristiano Ronaldo junior (calciatore dei Pulcini della Juve) per fare una corsetta nel deserto nottetempo (probabilmente per una questione di clima: di sera le temperature a quelle latitudini sono decisamente meno torride rispetto al giorno).

Cristiano ha pubblicato il video della corsetta in compagnia di figlio ed amici sul proprio account ufficiale Instagram, con una didascalia chiara: «Corsa di notte nel deserto». Nel video in questione è possibile vedere l’attaccante portoghese in testa al gruppetto di corridori intento ad impartire il ritmo ed incitare («Dai che è un buon ritmo…», dice distintamente CR7). Da buon stakanovista Ronaldo, insomma, non si ferma mai, anche se probabilmente non avevamo bisogno di un video per scoprirlo.