Cristiano Ronaldo a secco da tre partite in A: era successo solo una volta. Ma Pirlo e la Juventus non sono preoccupati

Per la seconda volta da quando è alla Juventus Cristiano Ronaldo è rimasto a secco per tre gare consecutive in Serie A. Il portoghese non ha segnato contro Inter, Bologna e Sampdoria (una simile striscia negativa non si verificava dalle sue prime tre partite in bianconero).

La Juve e Pirlo non sono però preoccupati: gennaio è storicamente infatti un periodo di flessione per CR7, la cui media gol in stagione rimane eccezionale.