Cristiano Ronaldo si dimostra ancora una volta un gran campione. Il portoghese ha fermato il bus del Portogallo per abbracciare un bimbo

Ancora una volta Cristiano Ronaldo dimostra di essere un campione anche fuori dal campo. Il portoghese, in patria per la Nations League, ha compiuto un bellissimo gesto verso un bambino. L’attaccante ha fermato il bus sul quale la squadra viaggiava per abbracciare il piccolo.

Il piccolo fan chiedeva una foto con CR7 e quando il campione della Juve se n’è accorto, ha chiesto all’autista di fermarsi. Il bimbo, che aveva con sé un cartello con scritto «Cristiano, dammi un abbraccio», è salito sull’auto e ha potuto realizzare il suo grande sogno.