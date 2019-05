Le parole di Cristiano Ronaldo, attaccante della Juve, sul calcio e sulla sua visione del pallone. Ecco le dichiarazioni

Nuove dichiarazioni da parte di Cristiano Ronaldo nel corso della sua lunga intervista a El Pais. Il giocatore della Juventus ha parlato della sua visione del calcio e degli effetti collaterali: «A volte mi infastidisce dover dimostrare qualcosa a tutti, sembra che tutti gli anni devo provare di essere più forte. Sicuramente questo non è semplice. Non bisogna dimostrare queste cose solo ai tifosi ma anche a chi ti sta intorno, ai tuoi cari, ai figli, a mia madre, a tutta la famiglia. ‘Cris, devi vincere oggi’. Questo però ti rende più attivo, devi allenarti, ma arriva un momento in cui vuoi essere lasciato stare».

Prosegue Cristiano Ronaldo: «Per me il calcio è come una missione: andare in campo, vincere, migliorare. La gente dice che sono finito, parla della mia età ma io lavoro anche per sorprenderli, non penso ad andare in campo per dribblare o altro, queste cose non mi appartengono per niente».