Ronaldo capocannoniere? Il portoghese non segnava così poco da 10 anni

L’attaccante della Juve, Ronaldo, vuole il titolo di capocannoniere di Serie A: il portoghese non segnava così poco da 10 anni

L’attaccante della Juve, Cristiano Ronaldo, è attualmente a quota 27 gol in Serie A. È sfida quindi a Quagliarella per il titolo di capocannoniere del campionato corrente. A quatto giornate dal termine, CR7 potrebbe portarsi a casa il titolo pur avendo segnato poco rispetto al solito. Il portoghese non segnava così poco da 10 anni a questa parte.

L’anno scorso al Real, furono 44 i gol nell’arco di 44 partite, l’anno prima 42 e prima ancora ci furono numeri impressionanti pari a 61 reti nel 2014/15. La media gol è anche la più bassa di sempre: solamente 0.67 reti a partita.