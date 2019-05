Gaffe di Dolores Aveiro, mamma di Cristiano Ronaldo, che parla di Juve vicina alla zona retrocessione. Ecco le sue parole

Dolores Aveiro, mamma di Cristiano Ronaldo, ha postato una foto con l’immagine del figlio, aggiungendo: «Il mio orgoglio, mio figlio». La signora Aveiro però non ha controllato bene perché lo screen da lei postato riporta due false notizie.

«Cristiano Ronaldo, quel giocatore che ha salvato la Juventus dalla retrocessione ed ha portato la squadra a vincere uno Scudetto dopo 20 anni di astinenza» c’è scritto nella foto postata da mamma Dolores. Una gaffe per la mamma dell’attaccante della Juventus. Una foto non rimossa dal profilo che ha scatenato in queste ore il web.