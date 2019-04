Cristiano Ronaldo e Georgina, vacanze pasquali in Croazia: spesi 20mila euro in 72 ore

Le ricche vacanze di Cristiano Ronaldo e la sua Georgina, volati in Croazia per la Pasqua. Ecco le spese dei due

Essere famosi ha pregi e difetti. I soldi permettono grandi acquisti, grandi spese ma bisogna fare i conti anche con la popolarità e la fuga di notizie. Cristiano Ronaldo e Georgina hanno trascorso la Pasqua in Croazia. Una vacanza di tre giorni nella splendida Dubrovnik per una spesa totale da circa 20mila euro.

CR7 e la sua Georgina avrebbero infatti speso circa 20mila euro in 72 ore fra villa di lusso,spostamenticon il jet privato e ristoranti. Come riferito dal sito El Espanol, coppia ha soggiornato nella villa Sherezade, lussuoso palazzo di 4.200 metri quadrati su tre piani, realizzato in pietra bianca per circa 7.000 euro a notte (la villa ha spiaggia e molo privati). CR7 ha mangiato in ristoranti di lusso come il 360 (una stella Michelin) ma anche in altri più ‘economici’. Inoltre bisogna calcolare circa 1.900 euro per gli spostamenti con il jet e il van di lusso noleggiato.