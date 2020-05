Cristiano Ronaldo, l’ex coach: «È un robot. Può giocare fino a 40 anni»

Cristiano Ronaldo potrà giocare ad alti livelli fino a 40 anni: lo conferma l’ex fitness coach del fuoriclasse della Juventus

Cristiano Ronaldo potrà giocare fino a quarant’anni. Parola dell’ex fitness coach Joao Aroso: «Per nessuno è facile giocare ogni tre giorni, sarà meno difficile per chi ha determinate caratteristiche aerobiche, sarà ancora meno difficile per Cristiano che è una storia a sé: ricordo i dati in Nazionale, era quello che giocava di più e che aveva meno infortuni. Un robot come lui può fare tutto perché conosce il suo corpo, lo ascolta, lo accende e lo spegne».

«Già adesso che si avvicina la ripresa dell’allenamento collettivo inizierà da solo a provare con più frequenza i movimenti di gioco, La sua età biologica non è di 35 anni, ma molto meno: senza lesioni, può arrivare ai 40 senza perdere forza. E’ tutto nella sua testa più che nel suo fisico: fin quando c’è un record da inseguire o fin quando prosegue la lotta con Messi, la macchina non si ferma», ha concluso Aroso sul fuoriclasse della Juventus.