Cristiano Ronaldo è il peggior tiratore su punizione dopo Ciano del Frosinone. Anche Calhanoglu, l’asso dei calci piazzati, è presente

Una statistica negativa per un calciatore che macina record ad ogni passo, di sicuro non te l’aspetti. Tuttavia, sembrerebbe che Cristiano Ronaldo abbia davvero perso lo smalto nel battere i calci piazzati. A confermarlo, una speciale statistica.

L’asso portoghese della Juventus ha infatti segnato ben…0 goal su 16 tiri. In Europa ha fatto peggio solo Ciano del Frosinone con 0 gol su 18 tiri. Altri volti noti del nostro campionato sono Berardi (0/12), Calhanoglu (0/11) che fu comprato dal Milan per la sbandierata infallibità nei calci piazzati e Ilicic (0/9). Nemmeno al Real Madrid chi ha ereditato la fortuna di tirare i calci da fermo con la camiseta dei blancos ha avuto tanta fortuna: Bale, al suo nono tentativo, è fermo anche lui a quota zero.