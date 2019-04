Cristiano Ronaldo-Juve: un anno fa la rovesciata che fece nascere l’amore

Un anno fa il gol di Cristiano Ronaldo in rovesciata contro la Juventus. In quel momento scattò la scintilla con lo Stadium

E’ passato un anno da Juventus–Real Madrid 0-3. I bianconeri, ai quarti di finale di Champions League, si giocarono molto male le loro carte per la qualificazione alle semifinali. Un duro ko da digerire per la Juve che poi al ritorno sfiorò l’impresa, vincendo per 1-3 al Bernabeu ma fu eliminata dal rigore di Ronaldo nel recupero, un rigore divenuto poi ‘famoso’ anche per lo sfogo di Gigi Buffon, espulso per proteste. Il 3 aprile del 2018 è un giorno che rimarrà nelle menti dei tifosi juventini ma anche nella mente di Cristiano Ronaldo.

Il giocatore portoghese all’epoca vestiva la maglia del Real Madrid e realizzò una doppietta. Il secondo gol fu da standing ovation: rovesciata capolavoro e momentaneo 0-2 per il Real Madrid. Il popolo bianconero riconobbe lo strapotere di CR7 e la prima reazione, di istinto, fu la standing ovation. Il pubblico dello Stadium si alzò in piedi per applaudire sportivamente il portoghese, uno dei migliori giocatori della storia del calcio. Lì probabilmente scattò la scintilla, la prima, tra il popolo juventino e Ronaldo che pochi mesi dopo lasciò il Real per firmare proprio con la Juventus.