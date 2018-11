Cristiano Ronaldo, possibile blitz a San Siro per Italia-Portogallo

Cristiano Ronaldo potrebbe andare a San Siro per assistere alla sfida tra Italia e Portogallo di Nations League

Possibile blitz a sorpresa di Cristiano Ronaldo a San Siro? Il portoghese non è mai stato convocato in Nazionale da quando è arrivato alla Juventus ma potrebbe andare a sostenere i suoi compagni a San Siro. Il portoghese non ha ancora preso una decisione, deciderà dopo l’allenamento mattutino con la Juventus. E’ atteso nel ritiro del Portogallo, per salutare i compagni e magari raggiungere poi San Siro. Ieri c’erano più certezze, in serata invece sono arrivati i primi dubbi.

«Noi sempre meno dipendenti da lui? Non esiste squadra che possa dire che non avere il migliore del mondo la aiuta. Ora è importante che Cristiano si faccia giustizia e vinca il Pallone d’oro, poi a marzo vedremo se tornerà: ora pensiamo all’Italia, che non sarà quella dell’andata. Ma non siamo qui per giocare in contropiede» ha detto il commissario tecnico Santos. Nelle prossime ore la decisione definitiva di CR7.