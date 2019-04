La Juventus si interroga sul futuro di Juan Cuadrado. L’esterno colombiano si gioca il futuro nel finale di stagione: le ultimissime

Quale futuro per Juan Cuadrado? L’esterno colombiano della Juventus, considerato un vero e proprio jolly da Massimiliano Allegri, è stato fermo per infortunio da dicembre ad aprile. Il colombiano è tornato in campo solo da un paio di settimane ma dovrà correre veloce per guadagnarsi la conferma in bianconero. Secondo Tuttosport, il futuro dell’ex Chelsea e Fiorentina è in bilico. Molto dipenderà dal modulo che Allegri vorrà utilizzare nella prossima stagione e anche dal finale di stagione di JC.

Cuadrado ha un contratto in scadenza nel 2020 e non è da escludere una partenza in estate: o sarà rinnovo o sarà addio, non sembrano esserci altre soluzioni. I potenziali acquirenti non mancano: dalla Premier (West Ham e Watford) alla Liga (Valencia e Siviglia). Allegri, tuttavia, lo considera un jolly importante e il tecnico bianconero potrebbe cercare di trattenerlo a Torino. Allegri lo ha utilizzato anche da mezz’ala e da terzino e la sua duttilità potrebbe convincere il tecnico a chiederne la conferma. Molto però, come detto, dipenderà da questo finale di stagione. La Juve, in caso di cessione, chiederà 15-20 milioni.