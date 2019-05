Bel gesto da parte della Curva Sud della Juve che omaggia il Grande Torino e i caduti di Superga con uno striscione

Bel derby in scena all’Allianz Stadium. Non solo per il gioco espresso dalle due squadre ma anche per un’iniziativa che porta la firma della frangia più calda del tifo bianconero. La Curva Sud, infatti, ad inizio ripresa ha srotolato uno striscione in onore dei Caduti di Superga. Il gesto è stato accolto con l’applauso di tutto lo stadio.