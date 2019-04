Patrick Cutrone si gioca tanto nella sfida contro il Torino in programma questa sera. Il centravanti pronto a tornare titolare

Ritorno dal 1′ minuto per Patrick Cutrone? L’attaccante rossonero, finito nel dimenticatoio dopo l’arrivo di Piatek, potrebbe scendere in campo dall’inizio nella delicata sfida contro il Torino. Il Milan si gioca tanto, Gattuso si gioca tutto e sta pensando a una mezza rivoluzione con bomber Piatek, apparso spento nelle ultime uscite, in panchina, e con Patrick titolare, a guidare l’attacco. Per l’attaccante italiano si tratterebbe di una grande occasione dato che l’unica partita di campionato giocata dal 1′ nelle ultime 12 è quella del 2 aprile.

In quell’occasione fu schierato dall’inizio insieme a Piatek, con Paquetà alle loro spalle. L’intesa tra i due funzionò ma il Milan non riuscì a vincere. Patrick deve inoltre infrangere un tabù: non ha mai segnato da quando Piatek veste la maglia del Milan. Zero gol per l’attaccante classe ’98 in questo 2019. Il giocatore, che piace al Torino, può fare lo scherzetto ai granata e può rilanciare il Milan. Stavolta invece Cutrone sarà la punta centrale di un tridente completato da Suso e Calhanoglu. Una grande occasione per l’attaccante della cantera milanista. Gattuso gli affida le chiavi dell’attacco nel match dell’anno.