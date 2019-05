Dalla Spagna: Ramos può lasciare il Real, c’è anche la Juve

Sergio Ramos sarebbe finito nel mirino della Juventus. Il difensore del Real Madrid potrebbe andare via: ipotesi bianconera

Sergio Ramos potrebbe lasciare il Real Madrid a fine stagione. Il difensore spagnolo non avrebbe digerito la lite con il presidente Perez di febbraio e avrebbe in mano le valigie. Ne è sicuro As che parla della possibile rottura tra il forte difensore centrale e il Real.

Secondo le ultime indiscrezioni, Ramos potrebbe andare al Manchester United, alla Juventus o in Cina, dove ha in mano un’offerta ricchissima. I bianconeri sarebbero una delle pretendenti al centrale: possibile un nuovo affare con il Real? Presto lo scopriremo.