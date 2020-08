Dalla Spagna: Suarez Juve, i bianconeri ci provano. Si muove anche l’Atletico Madrid, ecco la prima pagina di AS

Dalla Spagna sono sicuri, la Juventus ha fatto un sondaggio per capire se ci sono margini di manovra. L’obiettivo è ovviamente Luis Suarez, attaccante uruguagio ormai in rotta col Barcellona.

«Atletico e Juve – si legge – chiedono informazioni per Suarez». Non sarà una trattativa semplice, ma in caso di svincolo bianconeri e colchoneros tenteranno il colpo. Il tutto dipenderà anche dalla volontà del giocatore sudamericano.