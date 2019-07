Josè Mourinho avrebbe rifiutato un’offerta da 100 milioni di euro proveniente dal Guangzhou Evergrande

Josè Mourinho ha voglia di tornare in panchina ma non vuole andare a ‘svernare’ in Cina. Secondo Sky Sports, il tecnico portoghese avrebbe ricevuto un’importante offerta dal Guangzhou Evergrande.

Jose Mourinho avrebbe rifiutato un contratto da record da 100 milioni di euro per gestire il Guangzhou Evergrande, club allenato in precedenza da Marcello Lippi.