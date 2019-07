Dani Alves, lo svincolato d’oro più vincente di tutti i tempi: sono 40 trofei!

Dani Alves, lo svincolato d’oro più vincente di tutti i tempi: in bacheca 40 trofei, l’ultimo conquistato ieri sera col Brasile

Uno svincolato d’oro. Perché Dani Alves ha risolto il suo contratto con il Psg e ora è in cerca di una nuova sistemazione per la prossima stagione. E perché, ieri sera, il fenomenale terzino destro ha raccolto il trofeo numero 40 in carriera.

La vittoria della Coppa America col suo Brasile, infatti, ha rappresentato il quarto successo per lui con la maglietta verdeoro. Cui sommare i 6 vinti col Psg, i 5 col Siviglia ed anche i due nella stagione alla Juventus: campionato e Coppa Italia per lui con Allegri. Oltre, naturalmente agli addirittura 23 messi in bacheca nell’epopea col Barcellona.