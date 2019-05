Dani Alves, stoccata alla Juve: «Mi sono sentito tradito»

Dani Alves, terzino del Psg, è tornato sul suo anno alla Juventus e non è mancata una stoccata al club bianconero

Dani Alves lancia una nuova stoccata alla Juventus. Il terzino brasiliano, un solo anno a Torino, è andato via sbattendo la porta. Il giocatore ha parlato a Espn tornando proprio sulla sua avventura in bianconero.

Così Alves: «Il mio anno a Torino è stato poco piacevole. Mi sono sentito tradito perché non ho ricevuto quello che mi era stato promesso. Ho fatto la storia con la Juve dove non c’è una singola persona a cui non sono piaciuto. Ho lasciato tanti amici. Rispetto la Juve e la sua storia ma mi sono sentito tradito e per questo sono andato via».