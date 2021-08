Dazn, primi problemi: la lamentela degli interisti per Inter Genoa – FOTO

Inter Genoa, problemi con DAZN per i tifosi a casa che vogliono ritrovare a vivere la partita dopo mesi di calma e mercato

Subito lamentele all’indirizzo di DAZN per i tifosi nerazzuri e non incollati alla televisione per vedere Inter-Genoa. Immediato il messaggio di DAZN, che segnala come l’app non sia andata in down e la partita è stata regolarmente visibile ai tifosi e appassionati incuriositi. All’inizio della partita c’è stato uno spike di qualche minuto su una delle cdn globali.

