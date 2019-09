Napoli, De Laurentiis: «Aver battuto il Liverpool in amichevole mi preoccupa»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di Champions contro il Liverpool

Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di Champions League contro il Liverpool. Le sue parole.

«Ho un po’ di paura perché abbiamo battuto il Liverpool in amichevole con un punteggio alto e non vorrei che i nostri giocatori entrassero in campo tranquilli. Serve attenzione e concentrazione e dobbiamo affrontare i campioni d’Europa come se fosse la partita dell’anno. Dobbiamo essere sereni dal punto di vista mentale ma al 110% dal quello fisico»