De Laurentiis silura Allegri: «L’allenatore della Juve è Ronaldo»

De Laurentiis silura Allegri, stilettata del presidente del Napoli al tecnico livornese: «L’allenatore della Juve è Ronaldo»

Non le manda – come sempre – a dire Aurelio De Laurentiis. L’ultima bordata è indirizzata a Massimiliano Allegri e arriva dal forum del Corriere dello Sport.

RONALDO AL POSTO DI ALLEGRI – «Cristiano Ronaldo è forte perchè ha sostituito in questo campionato l’allenatore con la sua presenza, perchè l’allenatore più di quello che ha fatto in questi anni cosa doveva fare? Il motivatore vero è Ronaldo, è lui l’uomo spogliatoio. Quando l’ho visto giocare con la sua nazionale, era seduto in panchina che guidava e gridava più dell’allenatore per farli vincere»

ACQUISTO RONALDO – «Rimpianto? Io non me lo posso permettere. I miei genitori mi hanno sempre insegnato che uno deve fare il passo secondo la propria gamba. Io non devo dimostrare niente a nessuno perchè nella mia vita ho sempre avuto successo, dall’età di 25 anni quando feci il mio primo film».