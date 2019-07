De Ligt: «Avevo scelto la Juve già da tempo, c’è stato feeling»

Matthijs De Ligt in conferenza stampa spiega quando ha preso la decisione di arrivare alla Juve: le sue parole

SCELTA JUVE – «Era una decisione abbastanza ponderata, avevo già detto che avrei giocato alla Juve perché per me era molto importante fare un passo così fuori dall’Olanda. La scelta l’avevo fatta prima della finale di Nations League. Spero di poter dare il meglio. È stato un processo lungo, mi sono guardato intorno per capire cosa fosse meglio. L’Italia è nota come paese dove si difende molto. Per me fare questo passo è una grande sfida, loro mi hanno dimostrato che mi volevano fortemente. Sono orgoglioso di far parte della Juve, ho avuto un feeling che ha fatto la differenza».