De Ligt Juve, l’Ajax alza le pretese e Raiola tratta: la situazione

La situazione tra De Ligt e la Juve è in stallo. L’Ajax ha alzato le pretese mentre Raiola cerca di trovare un compromesso. Le ultime

De Ligt Juve, a meno di clamorosi colpi di scena, si farà. In casa bianconera inizia però a circolare l’idea che per chiudere ci voglia più tempo. Il ritardo nella chiusura, come spiega Tuttosport, è dovuto alla richiesta dell’Ajax, che si è imputato su una cifra più alta di quella che la società torinese vorrebbe spendere: 87 milioni.

Raiola dal suo canto cerca di trovare un compromesso, convincendo i lancieri ad abbassare la richiesta. La Juve resta tranquilla e fiduciosa: è infatti forte di un accordo trovato con il giocatore e con lo stesso agente. I contatti sono continui: i bianconeri sono arrivati ad offrire 67 milioni + 13 di bonus e dunque la differenza non è abissale. Potrebbe volerci di più, ma la chiusura non sembra essere in dubbio.