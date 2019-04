Sfottò da Napoli per la Juventus. Maglia azzurra per de Ligt: ecco le foto dello sfottò dei partenopei alla Vecchia Signora

«De Ligt 4. 16-04-2019 Juventus-Ajax 1-2»: spunta una maglia azzurra ‘dedicata’ ai tifosi della Juventus e alla Vecchia Signora, fuori dalla Champions League. Sfottò a distanza da parte dei tifosi azzurri che hanno scelto il giustiziere, il difensore olandese obiettivo di mercato della Juve, per prendere in giro i tifosi bianconeri.

Da Napoli dunque continuano le frecciate alla Juventus. Lo sfottò, che corre spesso e volentieri sui social, stavolta passa dalla maglia in bella mostra probabilmente in un Napoli club o in un negozio.