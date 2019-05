De Ligt, speranza Juve: «Non ho firmato per il Barcellona»

Il difensore dell’Ajax de Ligt tiene aperte le porte per la Juventus. Il giocatore allontana l’ipotesi Barcellona

Matthijs de Ligt tiene aperte le porte per la Juventus. Il difensore olandese classe ’99 ha festeggiato la vittorie dell’Eredivisie con l’Ajax ma non si è sbilanciato sul futuro e ne ha parlato a fine gara.

Il giocatore, vicino al Barcellona, grande obiettivo della Juve, ha detto la sua sul futuro: «Non è ancora il momento di parlare del mio futuro. Non so se andrò con de Jong al Barcellona, devo ancora analizzare bene la situazione e le offerte. Vedremo quello che accadrà nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Al momento non ho accordi con nessuno, vedremo dove sarò alla fine dell’estate».