De Rossi-Roma, Zazzaroni: «Porcata clamorosa di qualcuno in società»

De Rossi-Roma, Ivan Zazzaroni commenta il caso riguardante il centrocampista giallorosso, apparso ieri su Repubblica

Non va per il sottile Ivan Zazzaroni. Intervenuto a Radio Marte, commenta il caso De Rossi–Roma: «È una porcata clamorosa fatta da qualcuno in società nei confronti non solo di De Rossi, ma anche di Totti, Manolas, Dzeko».

«Una brutta storia» ha continuato il direttore del Corriere dello Sport, «scritta in un modo singolare come se qualcuno all’interno della società volesse fare piazza pulita».