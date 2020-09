Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha commentato il calendario della Serie A attraverso il sito ufficiale del club emiliano

«Quest’anno per valutare il calendario sarà basilare capire l’evoluzione del calciomercato in riferimento ai tempi ristretti prima dell’inizio del campionato. E’ sinceramente prematuro esprimere giudizi in questa fase che vede ancora le squadre in corso di allestimento. Diciamo che il nostro obiettivo è quello di limitare i cambiamenti nella rosa in modo da arrivare pronti e rodati alla prima giornata contro il Cagliari»