Roberto De Zerbi analizza la netta sconfitta contro l’Udinese: ecco le parole del tecnico del Sassuolo – VIDEO

(dal nostro inviato) – Roberto De Zerbi ha analizzato la netta sconfitta sul campo dell’Udinese. Ecco le sue parole.

«Oggi abbiamo fatto male, sotto tanti aspetti, ci sono state tante occasioni per riaprirle ma Musso è stato bravo. Tiriamo una riga e ripartiamo. Spero che non sia una motivazione per aver perso domenica su episodi contestati, spero non ci sia la scusante per le assenze, perchè io non lo faccio»