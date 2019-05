Del Piero: «Pochettino alla Juve? Può allenare chiunque»

Da Madrid ha parlato Alessandro Del Piero: le parole dell’ex capitano della Juve sulla finale di Champions e non solo

Anche Alessandro Del Piero è a Madrid per la finale di Champions. L’ex capitano della Juve è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare vari temi.

FINALE – «Nelle finali c’è sempre un favorito e per me lo è il Liverpool. Il fatto che siano due inglesi che si conoscono bene fa sì che la pressione della finale sarà relativamente bassa. Il Tottenham ha fatto molto bene».

CHAMPIONS – «Mi è piaciuto che non si sia mai mollato. Le squadre sono andate oltre i propri limiti e per fare questo vuol dire che c’è una sincronia tra squadra e club».

POCHETTINO – «Lui alla Juve? Nel calcio italiano ci sono delle dinamiche diverse, ma il rettangolo è sempre lo stesso. Pochettino mi piace molto per ciò che riesce a dare alla squadra e perché in panchina è sempre calmo. La squadra ha grande fiducia in lui e lui ha fiducia nella squadra. Un allenatore così può allenare chiunque».