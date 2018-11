Il centrocampista Denis Suarez può lasciare il Barcellona: primi sondaggi di mercato da parte di Milan e Roma

Denis Suarez può lasciare il Barcellona a gennaio. Il centrocampista spagnolo classe 1994, vanta solo sue apparizione con la maglia blaugrana nella stagione in corso e, nella finestra di trasferimento invernale, potrebbe iniziare una nuova avventura. Come riportato da Sky Sport, Milan e Roma stanno sondando il terreno per arrivare al giocatore (in scadenza di contratto col Barça nel 2020); la società rossonera deve riempire il vuoto lasciato dai pesanti infortuni di Biglia e Bonaventura e- anche in ottica Fair Play Finanziario – potrebbe valutare la formula del prestito con diritto di riscatto.

Suarez piace molto anche alla Roma del ds Monchi; il dirigente conosce molto bene il calciatore, con cui ha avuto modo di lavorare già a Siviglia nella stagione 2014/2015. Anche da parte del club giallorosso è partita la prima richiesta d’informazioni per il potenziale colpo di mercato. Sullo sfondo, un derby tutto italiano per un calciatore di talento in cerca di spazio.