Destro verso l’addio al Bologna: vari club lo vogliono

Mattia Destro è pronto a dire addio al Bologna. L’attaccante piace a vari club di Serie A che in passato ha rifiutato

Nel Bologna Mattia Destro non ha trovato molto spazio nell’anno in corso. L’attaccante, che ha un contratto in scadenza nel 2020, potrebbe cambiare presto aria per non arrivare a fine contratto e poi liberarsi a parametro zero.

Come spiega il Corriere dello Sport, per il giocatore sono arrivate varie offerte da club ai quali lo scorso anno i rossoblù avevano detto no. L’ex Roma piace a Udinese, Parma e Genoa: nelle prossime settimane potrebbero esserci importanti novità sul futuro del giocatore.