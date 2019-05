Deulofeu-Milan, affare complicato in estate

Il Milan potrebbe fare un tentativo per Gerard Deulofeu ma il giocatore difficilmente arriverà in Italia

Gerard Deulofeu potrebbe lasciare il Watford al termine della stagione. L’esterno d’attacco classe ’94 è stato uno degli obiettivi della formazione rossonera anche nel corso del mercato di gennaio ma dopo Paquetà e Piatek, il Milan non poteva permettersi un altro investimento pesante.

Secondo Tuttosport, il Watford è stato molto chiaro fin da gennaio, quando il club rossonero si è informato ufficialmente sullo spagnolo e non intende fare sconti. Il club inglese chiede almeno 30 milioni di euro per lasciar andare l’esterno offensivo ex Barcellona. Il giocatore si è trovato bene al Milan ma a queste condizioni l’affare sarà molto complicato.