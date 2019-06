«Abbiamo fatto crescere i ragazzi», il bicchiere mezzo pieno di Di Biagio

Terminata l’esperienza sulla panchina dell’Italia Under 21, Gigi Di Biagio fa un bilancio della sua gestione in azzurro

«Abbiamo fatto un ottimo lavoro abbiamo fatto crescere tanti ragazzi, siamo stati competitivi contro squadre forti, tanti ragazzi sono andati in Nazionale maggiore. Il risultato non è positivo, ma non è un fallimento per me».

Con queste parole Gigi Di Biagio, ct dimissionario dell’Italia Under 21, ha tracciato il bilancio della sua gestione in azzurro. Tanti i talenti lanciati in questi ultimi anni, fatti sbocciati e poi devoluti alla Nazionale maggiore. Di contro il mancato riscontro a livello di trofei: la macchia più grande della sua parentesi è l’eliminazione ai gironi dell’ultimo Europeo casalingo, approcciato da grandi favoriti alla vittoria finale