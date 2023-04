Di Canio: «Conte via dal Tottenham? Mi dispiace per come è accaduto»

Paolo Di Canio, ex giocatore, ha parlato a Sky Sport dell’addio dal Tottenham dell’ex tecnico della Juventus, Antonio Conte

CONTE – «Antonio ha fatto di tutto per farsi mandare via e non dare le dimissioni. E’ tutto legittimo, non voleva rinunciare ad un ingaggio importante. Quelle esternazioni erano un po’ istintive e un po’ calcolate verso una società che l’ha pagato tanto e non l’ha tradito. Il malcontento era legittimo, magari l’Italia gli manca. Mi dispiace per come è accaduto».