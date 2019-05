Di Canio elogia De Rossi: «Ogni allenatore vorrebbe un giocatore così»

Paolo Di Canio, storico ex giocatore laziale, ha parlato di Daniele De Rossi nel giorno del suo addio alla Roma

L’ex laziale Paolo Di Canio rende omaggio a Daniele De Rossi nel giorno del suo addio alla Roma. L’ex attaccante ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

«Dispiace quando un giocatore così carismatico e importante smette, ma c’è un tempo per tutto. Mi dispiace perché ho sempre stimato Daniele come persona. Qualche volta ha ecceduto ma questo si perdona sempre perché lo ha fatto per amore. È sempre stato educato, rispettoso e battagliere. Quando hai una personalità così davanti non puoi far altro che applaudire ciò che ha fatto, che ha vinto e che ha sofferto. È importante ciò che ha rappresentato come persona. È il tipo di leader che ogni allenatore vorrebbe» ha dichiarato l’ex giocatore della Lazio.