Di Carlo non teme l’Inter: «Pellissier sarà decisivo»

Conferenza stampa di vigilia per Domenico Di Carlo. L’allenatore del Chievo ha parlato così prima della gara con l’Inter

Domenico Di Carlo si appresta ad affrontare l’Inter con il suo Chievo Verona. I clivensi, dopo 17 giornate, non hanno ancora trovato la prima vittoria in classifica ma hanno fermato il Napoli sullo 0-0 e, con l’arrivo del tecnico di Cassino, ha ritrovato le prestazioni e la difesa. Il tecnico del Chievo però punta sull’attacco e sul sempreverde Pellissier: «Domani ci sarà una grande sfida tra due grandi attaccanti come Pellissier e Icardi e sono convinto che Sergio sarà determinante».

Il tecnico del Chievo ha analizzato le caratteristiche dell’Inter e ha elogiato Spalletti: «L’Inter è una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Hanno una rosa costruita per arrivare tra le prime quattro, con un grandissimo allenatore come Spalletti. Affronteremo una gara complicata e dovremo scendere in campo consapevoli di dover affrontare una partita a ritmi alti. Modulo? Mi è piaciuto molto come la squadra ha interpretato il 3-4-1-2 a Ferrara. Dovremo essere aggressivi e propositivi».