Di Francesco al bivio: Roma-Inter decisiva per il suo futuro

Di Francesco al bivio: la sfida dell’Olimpico contro l’Inter sarà decisiva per il futuro dell’allenatore giallorosso.

Situazione delicata in casa Roma: il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco è infatti chiamato al successo nel big match contro l’Inter per scacciare i fantasmi del possibile esonero. Lo riporta “Il Corriere dello Sport’, secondo cui Di Francesco si trova davanti a un bivio: i capitolini con 19 punti in classifica sono infatti distanti al momento 4 punti dalla zona Champions e la proprietà americana probabilmente non tollererà ulteriori passi falsi da parte della squadra.

L’allenatore pescarese sa molto bene che strappare i 3 punti ai nerazzurri permetterebbe alla Roma di fare un sensibile passo avanti in graduatoria contro una diretta concorrente e consoliderebbe la sua posizione in panchina. Diversamente, se i 3 punti non dovessero arrivare, l’operato del tecnico in questa stagione sarebbe messo in discussione dalla proprietà, che potrebbe a quel punto prendere in considerazione un avvicendamento in panchina.

