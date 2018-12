Di Francesco non ha paura: «Siamo tutti in discussione. Sassuolo? Ho bisogno di punti»

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato prima della gara contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni

Eusebio Di Francesco si gioca il futuro in Roma–Sassuolo. Il tecnico della Roma quest’oggi scenderà in campo alle ore 18 e in caso di mancata vittoria potrebbe arrivare l’esonero anzitempo. EDF non dà retta alle voci ed è pronto a sfidare la sua ex squadra: «Ripartiamo dal secondo tempo con la Juve ma secondo me si sono viste cose interessanti anche nel primo tempo, specialmente nei primi 25 minuti, la capacità di recuperare palla nella metà campo avversaria, dove non siamo stati bravi e qualitativi. Nel secondo tempo la squadra ha avuto il predominio della gara nel palleggio e poca concretezza davanti, dove potevamo creare delle situazioni pericolose».

Prosegue Di Francesco: «Affronteremo il Sassuolo, una squadra spensierata che ha un’idea di gioco e una sua identità. Conosco bene l’ambiente, lì si riescono a preparare le gare con una certa serenità. Non occupano quella posizione di classifica per caso e anzi in alcuni momenti hanno lasciato anche qualche punto per strada. Sfida in famiglia con Federico? Non può fare scherzi a questo giro, noi abbiamo bisogno di punti. Battute a parte Federico è cresciuto tanto, sono contento che sia andato in questa nuova realtà, si sta trovando molto bene».