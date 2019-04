Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha parlato del futuro di Antonio Conte. Ecco le sue dichiarazioni

Potrebbe esserci nuovamente la Juventus nel futuro di Antonio Conte. Il tecnico, ex capitano e allenatore bianconero, potrebbe tornare alla Juve per la terza volta, la seconda da allenatore. Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, il tecnico salentino ha preso tempo con la Roma e gli altri club, attende il confronto tra Allegri e Agnelli: «La parola fine sulla vicenda Conte – dice Di Marzio a Sky Sport – verrà scritta solo dopo l’incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, un incontro che potrebbe avvenire la prossima settimana».

Prosegue Gianluca Di Marzio: «Al di là della questione economica, Allegri chiederà di migliorare la Juventus attuale con richieste specifiche e vedrà la reazione della società per capire se le idee sono comuni. Il tecnico e la Juve però vorrebbero proseguire insieme, almeno queste sono le intenzioni. Dall’incontro dipenderà anche il futuro di Antonio Conte perché il tecnico vuole capire le intenzioni della Juve, al primo posto della sua lista c’è proprio un ritorno alla Juventus. Crede di avere lasciato un conto in sospeso alla Juve a livello internazionale. La Roma e l’Inter l’hanno sentito, il Milan può tornare in ballo ma i giallorossi stanno insistendo».