Di Matteo, ex tecnico del Chelsea, ha parlato dell’arrivo di Antonio Conte all’Inter. Le sue parole sul tecnico

L’ex tecnico del Chelsea Roberto Di Matteo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare, tra gli altri temi, dell’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter.

«Può far bene, bisogna vedere se riuscirà a dare quel qualcosa in più ai nerazzurri per poter competere con la Juventus per lo scudetto e colmare il gap» ha dichiarato il tecnico ex Blues.