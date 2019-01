La stella di Dazn, Diletta Leotta, fa impazzire il web con i suoi palleggi in bikini a Dubai: la sfida col fratello, Mirko, è però impari – VIDEO

Diletta Leotta ha sfruttato al meglio la pausa di campionato per dedicarsi ad una lunga vacanza a Dubai. In compagnia di suo fratello, Mirko, Diletta si è divertita a pubblicare su Instagram stories di lei a bordo piscina mentre sfida il fratello ad una gara di palleggi. Capelli raccolti, costume nero esplosivo e molta tecnica per la stella di Dazn che in un primo tempo ha battuto il fratello. Successivamente però è Mirko a spuntarla con un totale impari di 22 palleggi a 4. I video hanno riscosso molto successo, così come i post giornalieri di Diletta in diretta dagli Emirati.