Sorteggio ottavi Champions League 2018/2019 in diretta live

La diretta live del sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2018/2019 che si svolgeranno a Nyon dalle ore 12:00

Nella sede Uefa di Nyon (Svizzera) alle ore 12 verranno sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della Champions League che si disputeranno tra febbraio e marzo del 2019. Gli ottavi verranno giocati in diverse fasi: andata tra il 12-13 e il 19-20 febbraio 2019 e ritorno tra il 5-6 e il 12-13 marzo 2019. Le squadre inserite all’interno delle urne sono 16 e saranno suddivise in prima e seconda fascia, in base al piazzamento nel proprio girone. Le prime verranno sorteggiate con una seconda ed avranno la possibilità di giocare la partita di ritorno in casa. Inoltre le società non potranno scontrarsi agli ottavi con club della stessa nazionalità e con quadre già affrontate nella fase a gironi.

Sorteggi Champions League 2018/2019: la diretta live

La diretta del sorteggio di Nyon.

Le squadre qualificate agli ottavi di finale di Champions League:

A rappresentare l’Italia nel trofeo più ambito dai club europei ci sono Juventus e Roma, rispettivamente in prima e seconda fascia, non saranno presenti invece Inter e Napoli che prenderanno parte all’Europa League, dopo essere state eliminate dalla Champions nel corso della prima fase.

PRIMA FASCIA:

Borussia Dortmund;

Barcellona;

Paris Saint-Germain;

Porto;

Bayern Monaco;

Manchester City;

Real Madrid;

JUVENTUS.

SECONDA FASCIA:

Atletico Madrid;

Tottenham;

Liverpool;

Schalke 04;

Ajax;

Lione;

ROMA ;

; Manchester United.

I possibili incroci delle italiane:

La Juventus, avendo conquistato il primo posto del girone H, sarà inserita nell’urna con le squadre di prima fascia e dovrà scontrarsi con una di seconda, ad esclusione di Roma e Manchester United. I giallorossi, qualificatisi come secondi nel girone G, dovranno fronteggiare una squadra giunta prima nel proprio girone, non potendo incrociare però Juventus e Real Madrid. Ecco le possibili avversarie delle due squadre italiane: