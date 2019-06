Diritti TV Champions League 2019/20: tutto in bilico. Lo scenario: Mediaset e Rai si contendono i diritti in chiaro

È ancora tutta da definire l’assegnazione dei diritti in chiaro della Champions League 2019 20. Come riporta “Italia Oggi” la situazione è di stallo totale: Rai avrebbe la prelazione sul prodotto ma Sky non ritiene che vi siano le condizioni adatte per far valere il precedente accordo.

In tutto questo subentra Mediaset che segue con attenzione la situazione e valuta la possibilità di scalzare la TV di Stato. La presentazione dei palinsesti autunnali è prevista a inizio luglio.