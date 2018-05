Il Milan sta per cedere Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero piace al Liverpool: contatti Klopp-Raiola. Le ultimissime

Il Milan lavora per la prossima stagione e si appresta a salutare Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999 del Milan non sta vivendo una stagione particolarmente esaltante. Una stagione iniziata male, proseguita peggio. L’estremo difensore aveva scelto di respingere tutte le offerte e di prolungare il contratto con i rossoneri per i prossimi 4 anni ma Gigio non onorerà l’impegno preso perché le sue strade con quelle del Milan sono destinate a separarsi. Su Gigio c’è il Liverpool, c’è anche il Napoli (Leggi anche: Donnarumma Napoli le ultime) ma ci sono anche PSG e Real Madrid e, in maniera più defilata, la Juventus.

Secondo Tuttosport, alcuni giorni fa Mino Raiola e Jurgen Klopp si sono incontrati per parlare proprio del futuro del portiere rossonero. Donnarumma andrà via dal Milan, la situazione è degenerata dopo gli ultimi errori del portiere (i tifosi, a Bergamo, hanno rifiutato la sua maglia). Klopp ha parlato anche di altri assistiti di Raiola ma ha riposto particolare attenzione proprio al portiere classe ’99. Strapparlo ai rossoneri non è comunque semplice: il Milan può venderlo ma non vuole svenderlo. Il club milanista lo valuta 70 milioni.