Durmisi verso l’addio alla Lazio: «Potrei fare un passo indietro»

Riza Durmisi è stato protagonista di una stagione complicata alla Lazio: il danese ha parlato così del futuro

Non è stata una stagione facile per Riza Durmisi, che alla Lazio non ha trovato molto spazio e fortuna. Il giocatore si è raccontato ai microfoni di Bold.dk, sito danese, facendo presupporre l’addio alla squadra biancoceleste.

FUTURO – «Nella mia carriera ho sempre fatto solo dei passi avanti, potrebbe servire farne uno indietro per ripartire».

PROBLEMI – «Problemi in fase difensiva? È chiaro che io sia un terzino offensivo e possa migliorare in difesa, ma ho giocato in squadre come Brondby, Betis e Lazio, non sono andato così male».