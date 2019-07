Durmisi potrebbe salutare la Lazio: piace in Turchia

Riza Durmisi potrebbe salutare la Lazio dopo un solo anno. Il giocatore piace molto in Turchia, con un club pronto a puntare su di lui

L’esperienza di Riza Durmisi alla Lazio potrebbe concludersi dopo un solo anno. Il giocatore danese non è stato molto fortunato in biancoceleste, trovando poco spazio, e per questo potrebbe salutare. Direzione? Turchia.

Secondo i media turchi, sul giocatore ci sarebbe il forte interesse del Besiktas. Il club di Istanbul cerca un terzino sinistro e potrebbe provare a trattare con Lotito per il giocatore.