Juve, Dybala: «Non la stagione che mi aspettavo. E sul futuro…»

Paulo Dybala, protagonista di un evento a Milano nello store dell’Adidas, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti

Paulo Dybala è stato protagonista di un evento a Milano nel negozio dell’Adidas insieme a Rodrigo Bentancur. Tante domande da parte dei giornalisti assiepati all’uscita dello store. Di seguito le sue dichiarazioni.

STAGIONE – «Non è stata come le altre. Ci sono tanti obiettivi che abbiamo raggiunto a livello di gruppo».

FUTURO – «Mio fratello ha parlato per sé. La società sa quello che voglio fare ovvero continuare con questa maglia anche la prossima stagione. Poi ovviamente, tutti lo sanno non dipende da me, la Juve deve fare le sue scelte e fare la squadra anche con l’allenatore che arriverà. Però lo sanno che io voglio essere qua».

INTER – «Io ho molto rispetto per questa maglia e per questi tifosi e parlerò soltanto della Juventus e non parlerò di altre squadre perché mi sembra una mancanza di rispetto»