Atletico Madrid, Cerezo tranquillizza la Juventus: «Per Dybala non c’è nulla»

Paulo Dybala non andrà all’Atletico Madrid, o almeno questo è quanto afferma il presidente Enrique Cerezo: le ultime di calciomercato sulla Juventus

La Juventus ha iniziato a titubare dopo le recenti voci su Paulo Dybala. Il giocatore bianconero si è visto un paio di settimane fa a Madrid con Diego Pablo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid. Si è iniziato a parlare di una possibile cessione nel prossimo calciomercato, le voci sono aumentate negli ultimi giorni dopo la sconfitta della Juventus in Champions League, ma sembra che sia tutta una boutade. Lo ha confermato Enrique Cerezo, che dell’Atletico Madrid è il presidente.

«Dybala è un giocatore magnifico, ma non lo conosco e l’ho visto giocare solo una volta contro il Real Madrid. Simeone ha spiegato già tutto, si sono incontrati in un ristorante e si sono salutati, nient’altro. Non c’è nulla» ha detto il presidente Cerezo ai microfoni di Fox Sports. Pretattica o verità? Per ora, verità. Dybala non sembra volersene andare dalla Juventus e difficilmente la Juventus vorrà privarsi del calciatore, nonostante la stima di Simeone. Tra l’altro, nelle ultime ore, i ruoli si sono capovolti: è la Juve a essersi messa sulle tracce di un pezzo da novanta dei colchoneros, ovvero Antoine Griezmann.